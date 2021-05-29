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Загадочная смерть на велосипеде: умер гений блок-шотов из НБА

Олег Люлька Олег Люлька
29 мая, 20:41
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Американскому гиганту Марку Итону было 64 года. Баскетболист обожал кататься на велосипеде, но поездка минувшим вечером оказалась для него роковой
Американский баскетболист Марк Итон
Американский баскетболист Марк Итон / Фото: Getty Images

В штате Колорадо (США) скончался легендарный центровой Юты и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон.

Об этом сообщает ParkRecord. Знаменитому баскетболисту было 64 года.

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Смерть произошла после, предположительно, несчастного случая на велосипеде. По информации источника, баскетболист поехал кататься и не вернулся домой. В 20:26 полиция получила звонок от человека, обнаружившего Итона лежащим посреди дороги без сознания.

Его доставили в больницу, но спасти не сумели.

При этом следов насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас полиция ищет свидетелей, которые видели, что же случилось с Итоном.

Итон на протяжении 12 сезонов выступал в НБА в составе команды Юта Джазз. Он стал известен благодаря высокому росту (224 см) и великолепной игре в защите. Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов в матчах за один сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

В тренде

Марк Итон принимал участие в Матче звезд НБА в 1989 году.

В сезоне-1995/1996 Юта вывела 53-й номер Итона из обращения.

Ранее мы писали о смерти 26-летнего баскетболиста на руках врачей. Иван Паршаков умер на турнире в Москве после неожиданной потери сознания во время поединка.

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