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Все игроки одного из ведущих клубов Украины заразились коронавирусом

17 ноября, 11:35

Олег Люлька Олег Люлька

У баскетбольной команды "Тернополь" играть в Суперлиге некому

Все игроки клуба баскетбольной Суперлиги Украины БК "Тернополь" заболели COVID-19. Играть два ближайших домашних матча регулярного чемпионата против "Химика" (19 ноября) и "Одессы" (22 ноября) у команды Дмитрия Забирченко некому.

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Об этом сообщает basket.com.ua.

Напомним, на прошлой неделе сорвался матч украинской баскетбольной Суперлиги между "Киев-Баскетом" и "Тернополем". Буквально за несколько часов до стартового свистка встречу отменили из-за того, что у шести представителей тернопольского клуба температура оказалась выше 37,2 °С.

БК "Тернополь"

БК "Тернополь" / Фото: Basket.com.ua

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Отметим, что обязательной сдачи тестов на коронавирус в чемпионате Украины по баскетболу нет, поэтому перед играми проводят температурный скрининг. В связи с тем, что у пяти игроков и еще одного работника "Тернополя" температура оказалась выше установленной нормы, команда прошла тесты на коронавирус. И они показали неутешительные результаты – в ближайшее время "Тернополю" придется усиленно бороться с COVID-19, а не играть в баскетбол.

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Добавим, что после девяти сыгранных поединков дебютант чемпионата Украины "Тернополь" имеет в активе пять побед, замыкая ведущую пятерку клубов. В соревнованиях участвует 11 команд.

БК "Тернополь"

БК "Тернополь" / Фото: ФБУ

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Ранее мы писали, что американский тренер сбежал из Украины из-за коронавируса, не проведя ни одного матча. Едва подписав контракт с БК "Николаев", Крис Томас покинул команду.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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