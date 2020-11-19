Впервые в истории НБА двух братьев выбрали в ТОП-5 драфта

Первым номером в 2020 году стал 19-летний Энтони Эдвардс из "Джорджии"

Сегодня утром по киевскому времени прошло одно из самых примечательных событий в мировом профессиональном спорте – драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Правда, в связи с коронавирусом церемония проходила в формате видеоконференции, что, конечно же, смягчило эмоции от увиденного. Ранее юной звезде американского баскетбола предложили 100 миллионов и самолет еще до дебюта в НБА.

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Комиссар НБА Адам Сильвер находился в Коннектикуте, где и объявлял, какая команда кого из молодых дарований взяла. Напомним, в первую очередь, право выбирать получают худшие коллективы по итогам минувшего сезона. Под первым номером "Миннесота" приобрела права на 19-летнего защитника "Джорджии" Энтони Эдвардса.

Также в первую пятерку попали: центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен ("Голден Стэйт"), защитник австралийской "Иллаварры" Ламелло Болл ("Шарлотт"), форвард из "Флориды-Стэйт" Патрик Уильямс ("Чикаго Буллз") и форвард из Оберна Айзек Окоро ("Кливленд").

Примечательным же стало то, что ранее старшего брата Ламело Болла, Лонзо, выбирали "Лейкерс" под вторым номером в 2017 году. Впервые в истории НБА двух родных братьев выбрали в ТОП-5, хоть и в разные годы.

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Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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