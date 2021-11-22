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Ворскла 5
Мариуполь 1
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Десна 0
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Мариуполь --
Львов --
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Рух --
Металлист 1925 --
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Десна --
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Ворскла --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

В сборную Украины пригласили американца. Он должен помочь выйти на чемпионат мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 ноября, 09:44
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Игрок Будивельника Джером Рэндл получил украинский паспорт еще перед Евробаскетом-2015
Джером Рэндл вызван в сборную Украины
Джером Рэндл вызван в сборную Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к отборочному турниру чемпионата мира 2023 года.

В национальную команду вызван 34-летний баскетболист американского происхождения Джером Рэндл. Он заменит Вячеслава Боброва, который получил травму. Ранее мы писали, что американский защитник Майк Кеффи может усилить сборную Украины.

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Рэндл сейчас выступает за киевский Будивельник, а украинский паспорт он получил еще перед Евробаскетом-2015.

В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины попала в одну группу с Испанией, Грузией и Северной Македонией. В следующий раунд отбора выйдут три команды.

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26 ноября Украина играет с Грузией, 29 ноября – с македонцами. Продолжится отбор уже в феврале. А чемпионат мира примут Япония и Филиппины.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
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