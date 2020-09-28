В чемпионате Украины неожиданно появится еще одна киевская команда

Приятной неожиданностью стало возвращение в чемпионат Украины по баскетболу знаменитого "Будивельника". Два года назад десятикратный чемпион страны сняли с турнира из-за долгов, но разрешили вернуться, когда клуб с ними рассчитается. И вот в понедельник Исполком ФБУ принял решение о включении киевской команды в украинскую Суперлигу. К слову, сегодня матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой.

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Интересно, что календарь чемпионата был составлен с учетом участия 10 команд. О том, что "Будивельник" оживает, стало известно позже – в середине сентября. Оказывается, клуб за два года рассчитался со всеми долгами, кроме одного, – выплату по нему разрешили сделать до ближайшей пятницы, 2 октября, пишет сайт ФБУ.

Процедура погашения долгов была согласована с Международной федерацией. Так что самый титулованный украинский клуб примет участие в сезоне 2020/2021. Правда, пока что неизвестно, кто именно будет играть за "Будку". Старт сезона в Суперлиге намечен на октябрь. В качестве "пробного" турнира в Южном 3-4 октября проведут "Финал четырех" Кубка Украины, который не успели сыграть весной.

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