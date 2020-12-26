Ушел из жизни легендарный чемпион НБА – он выиграл восемь из девяти сезонов в карьере

Скончался легендарный американский баскетболист Кей Си Джонс в возрасте 88 лет. Джонс провел всего девять сезонов в НБА, защищая цвета "Бостон Селтикс", но выиграл восемь из них! Он занимает третье место по количеству побед в НБА, уступая лишь бывшим одноклубникам Биллу Расселу (11) и Сэму Джонсу (10).
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Еще до прихода в НБА Кей Си выиграл студенческую лигу, а затем и золото Олимпиады-1956. Выиграть все три трофея, помимо Джонса, удалось всего шестерым игрокам: Биллу Расселлу, Майклу Джордану, Мэджику Джонсону, Джерри Лукаус, Куинну Бакнеру и Клайду Ловелеллетту.
После завершения карьеры игрока Джонс продолжил завоевывать трофеи в качестве тренера. Вместе с "Бостоном" он трижды становился чемпионом НБА (один раз в качестве помощника, два – в роли главного тренера), также приводил к победе "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает ESPN.
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