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Ушел из жизни легендарный чемпион НБА – он выиграл восемь из девяти сезонов в карьере

26 декабря, 09:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кей Си Джонс входит в число семи баскетболистов, кому удалось выиграть титул в НБА, студенческой лиге и на Олимпиаде

Скончался легендарный американский баскетболист Кей Си Джонс в возрасте 88 лет. Джонс провел всего девять сезонов в НБА, защищая цвета "Бостон Селтикс", но выиграл восемь из них! Он занимает третье место по количеству побед в НБА, уступая лишь бывшим одноклубникам Биллу Расселу (11) и Сэму Джонсу (10).

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Еще до прихода в НБА Кей Си выиграл студенческую лигу, а затем и золото Олимпиады-1956. Выиграть все три трофея, помимо Джонса, удалось всего шестерым игрокам: Биллу Расселлу, Майклу Джордану, Мэджику Джонсону, Джерри Лукаус, Куинну Бакнеру и Клайду Ловелеллетту.

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После завершения карьеры игрока Джонс продолжил завоевывать трофеи в качестве тренера. Вместе с "Бостоном" он трижды становился чемпионом НБА (один раз в качестве помощника, два – в роли главного тренера), также приводил к победе "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает ESPN.

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Майкл Джордан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter
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баскетбол НБА Бостон Селтикс

Источник: Сегодня|Спорт

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