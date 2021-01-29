Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Украинские команды устроили междусобойчик в еврокубке и с драмой вышли в плей-офф

29 января, 21:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Киев-Баскет" и "Прометей" по-разному преодолели групповой этап Кубка Европы

На этой неделе Международная федерация баскетбола проводит матчи еврокубковых турниров. Проходят они преимущественно без зрителей в так называемых пузырях: несколько команд съезжаются в один город, чтобы за несколько дней провести групповой турнир. Успешно сыграли в Кубке Европы ФИБА сразу три украинских клуба. Вчера невероятный бросок сверху приблизил украинский клуб к 1/8 финала еврокубка.

Реклама

В группе В второго по рангу турнира ФИБА (после Лиги чемпионов) "Прометей" и "Киев-Баскет" встретились в Болгарии. Команда из Каменского выиграла все три матча и легко вышла в плей-офф. А вот столичные парни едва не упустили путевку из группы.

"Киев-Баскет" победил австрийский "Капфенберг" (61:51), но уступил сегодня болгарскому "Рилски Спортист" (69:74). Причем украинская команда латвийского тренера Айнарса Багатскиса умудрилась разбазарить преимущество в 17 очков (32:15). К счастью, лучшая разница мячей позволила киевлянам также выйти в 1/8 финала.

В тренде
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона
Реклама

Третьим нашим клубом в плей-офф будет "Днепр", прошедший групповой этап в Польше. Причем в эти дни у игрока сборной Украины и "Днепра" родился сын: Максим Корниенко стал отцом.

Жеребьевка следующей стадии Кубка Европы пройдет 3 февраля – тогда все наши команды и узнают соперников.

Вспомним, как украинская сборная побеждала команду Португалии:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол плей-офф Кубок Европы ФИБА Киев-Баскет Прометей
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Завоевал наследницу Рокфеллера! Состояние новой девушки звезды НБА – 2,7 миллиарда
Завоевал наследницу Рокфеллера! Состояние новой девушки звезды НБА – 2,7 миллиардаБаскетбол
Мотай на ус, Лэнь! Украинскому миллионеру дали совет после изгнания из клуба НБА
Мотай на ус, Лэнь! Украинскому миллионеру дали совет после изгнания из клуба НБАБаскетбол
Пять чудовищных авиакатастроф в спорте: был ли замешан Брежнев в трагедии над Украиной?
Пять чудовищных авиакатастроф в спорте: был ли замешан Брежнев в трагедии над Украиной?Футбол
Вот это минималка! Обнародована зарплата украинца Лэня в новом клубе НБА
Вот это минималка! Обнародована зарплата украинца Лэня в новом клубе НБАБаскетбол
Год без Коби Брайанта: как сейчас выглядит место падения вертолета
Год без Коби Брайанта: как сейчас выглядит место падения вертолетаБаскетбол
Великий, Царь и Саша Коэн! Крутые спортсмены с украинскими корнями
Великий, Царь и Саша Коэн! Крутые спортсмены с украинскими корнямиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять