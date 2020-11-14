Украинца, которого подписал клуб НБА, выгнали из команды за игру на тотализаторе

При этом Кобец - рекордсмен "Черкасских Мавп" по набранным очкам и сыгранным сезонам

Клуб баскетбольной Суперлиги "Черкасские Мавпы" прекратил сотрудничество со своим воспитанником – Александром Кобцем. Черкассцы обвинили его в участии в играх на тотализаторе и манипуляции результатами матчей в нынешнем сезоне – сообщает пресс-служба клуба. При этом Кобец – рекордсмен "Мавп" по набранным очкам – 1880, а также и сыгранным сезонам – 8.

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"Нам сложно принимать это решение, но оно является единственным правильным. Клуб считает, что Александр Кобец принимал участие в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне. Учитывая недопустимость, безнравственность и противозаконность подобных действий, клуб считает, что продолжать относить с этим баскетболистом невозможно!", – говорится в заявлении "Мавп".

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"Черкасские Мавпы" также передадут всю информацию об инциденте технической комиссии Федерации баскетбола Украины и инициируют рассмотрение этого дела.

Напомним, что в 2018 году на тот момент 22-летний Кобец подписал контракт с клубом НБА "Вашингтон Уизардс" и должен был провести за них сезон в Лиги развития. Но в сборной Украины порвал крестообразную связку и мениск и выбыл на весь сезон. Американцы не могли так долго ждать и разорвали контракт.

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