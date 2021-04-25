У украинского клуба появился очень сексуальный представитель (фото)

Анна Сулима, Киев-Баскет / Фото: Instagram
В украинском спорте начали внедрять необычные методы популяризации. Например, лидер чемпионата страны среди мужчин, Киев-Баскет, договорился с моделью Анной Сулимой о том, что она станет официальным представителем клуба.
Тем временем самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскому.
Привлекательная девушка, кроме модельного бизнеса, участвует в реалити-шоу и является блогером. Со своими поклонниками она общается через страничку в Instagram, радуя их разнообразием фотографий.
Основная задача представителя – продвигать украинский баскетбол в массы, в частности, популяризировать его среди молодежи.
Анна – первый официальный амбассадор Киев-Баскета.
Девушка давно увлекается баскетболом и скоро станет организатором конкурсов среди болельщиков.
В Украине идет четвертый круг регулярного чемпионата, после чего восемь команд продолжат сезон в плей-офф.
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