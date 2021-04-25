Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

У украинского клуба появился очень сексуальный представитель (фото)

25 апреля, 11:54

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Игроков Киев-Баскета будет вдохновлять модель и блогер Анна Сулима, которая займется продвижением бренда среди молодежи

Анна Сулима, Киев-Баскет

Анна Сулима, Киев-Баскет / Фото: Instagram

В украинском спорте начали внедрять необычные методы популяризации. Например, лидер чемпионата страны среди мужчин, Киев-Баскет, договорился с моделью Анной Сулимой о том, что она станет официальным представителем клуба.

Реклама

Тем временем самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскому.

Привлекательная девушка, кроме модельного бизнеса, участвует в реалити-шоу и является блогером. Со своими поклонниками она общается через страничку в Instagram, радуя их разнообразием фотографий.

Основная задача представителя – продвигать украинский баскетбол в массы, в частности, популяризировать его среди молодежи.

Реклама

Анна – первый официальный амбассадор Киев-Баскета.

Девушка давно увлекается баскетболом и скоро станет организатором конкурсов среди болельщиков.

Реклама

В Украине идет четвертый круг регулярного чемпионата, после чего восемь команд продолжат сезон в плей-офф.

Читайте также: Футбольная Суперлига взяла пример с Евролиги.

Смотрите, как тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис забросил мяч с центра площадки:

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол модель представитель чемпионат Украины по баскетболу Киев-Баскет
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на год
Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на годДругие
Кличко сорвали помолвку: как звезды спорта пробовали себя в кино
Кличко сорвали помолвку: как звезды спорта пробовали себя в киноДругие
С кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привело
С кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привелоФутбол
Самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскому
Самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскомуБаскетбол
Некуда привязать яхту! Фото роскошного дома в Майами, который не нужен звезде НБА
Некуда привязать яхту! Фото роскошного дома в Майами, который не нужен звезде НБАБаскетбол
Молодой баскетболист погиб в ужасной аварии
Молодой баскетболист погиб в ужасной аварииБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять