"Трамп, ты уволен": король НБА показал президентский блок-шот от Байдена

Леброн Джеймс ранее сравнивал Трампа с клоуном, а теперь представил его в образе баскетболиста-лузера

Лучший баскетболист НБА Леброн Джеймс едко потроллил Дональда Трампа после сообщения о победе Джо Байдена на выборах президента США. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" опубликовал у себя в Twitter гифку с изображением Трампа и подписью: "Ты уволен".

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Кроме того, "король НБА" Леброн Джеймс запостил отредактированную картинку с баскетбольного паркета, на которой демократ Джо Байден в высоком прыжке блокирует бросок республиканца Дональда Трампа из-под щита. Блок-шот от нового президента США!

"Время праздновать. Но делать это нужно ответственно", – написал у себя в соцсетях Леброн Джеймс, имея в виду необходимость соблюдения американцами антикоронавирусных предосторожностей

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Напомним, конфликту между Дональдом Трампом и звездными баскетболистами НБА уже не один год. Недавно восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу и назвал его расистом. А политик ответил, что игроки НБА "очень мерзкие и очень тупые".

Позже Леброн Джеймс с иронией отреагировал на вторые дебаты Трампа и Байдена. На своей странице в соцсетях баскетболист выставил фото обоих, заменив лицо Трампа на изображение клоуна.

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Ранее украинский боксер отреагировал матерным видео на новость о виктории Байдена. Иван Редкач уверен, что праздновать победу над Трампом его сопернику-демократу пока рано.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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