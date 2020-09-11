Так ужасно в НБА еще не играли: антирекорды "Хьюстона" в полуфинале Запада

Баскетболисты «Рокетс» сделали всего один подбор в нападении за игру

В Орландо состоялся четвертый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокетс". Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счетом 110:100. В серии калифорнийцы оторвались от команды из Техаса 3:1 и находятся в шаге от финала Запада. Ранее после жуткой травмы звездного игрока НБА его команда победила в плей-офф.

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Любопытно, что баскетболисты "Рокетс" исполнили на пять трехочковых и на 15 штрафных бросков больше, чем "Лейкерс". Впервые в истории НБА команда проиграла на стадии плей-офф, показав разницу не менее +5 по дальним и штрафным. Также "Хьюстон" сделал всего один подбор в нападении за игру, что является худшим результатом в плей-офф за всю историю лиги.

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Кроме того, в четвертом матче с "Лейкерс" баскетболисты "Рокетс" стали первыми в истории, кто не набрал ни одного очка в быстром прорыве и ни одного очка второго шанса за первые три четверти матча.

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Самым результативным в составе победителей стал центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов. Еще один дабл-дабл у "Лейкерс" на счету Леброна Джеймса — 16 баллов, 15 отскоков и 9 передач. У "Хьюстона" лучшую результативность продемонстрировал Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков и сделавший 3 подбора.У Джеймса Хардена дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.

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