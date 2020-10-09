Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Старт чемпионата Украины по баскетболу: результаты и план "Б" для коронавируса

9 октября, 02:34

Елена Павлова Елена Павлова

Самая драматическая развязка в 1 туре была в поединке "Харьковских Соколов" и "Черкасских Мавп"

В Украине стартовал чемпионат Украины по баскетболу. В новом сезоне Суперлиги должны сыграть 11 клубов, включая дебютанта дивизиона и победителя Высшей лиги "Тернополь". А также 10-кратного чемпиона и самого титулованного клуба Украины "Будивельник". Киевская команда неожиданно вернулась в чемпионат.

Реклама

В первом матче Суперлиги "Запорожье" переиграло "Прометей" из Каменского со счетом 78:69. А затем обладатель Кубка "Химик" дожал новичка элиты "Тернополь" – 80:64. Начал с победы и "Киев-Баскет", который вернул из Турции игрока сборной Украины Александра Мишулу. Но самая драматическая развязка была в поединке "Харьковских Соколов" и "Черкасских Мавп", где команды разделил всего один балл.

Александр Мишула вернулся в чемпионат Украины из Турции

Александр Мишула вернулся в чемпионат Украины из Турции / Фото: ФБУ

Реклама

Чемпионат Украины. 1 тур
"Прометей" – "Запорожье" – 78:69
"Химик" – "Тернополь" – 80:64
"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" – 70:69
"Киев-Баскет" – "Одесса" – 74:54

Тем временем генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский рассказал, как будет действовать лига в случае вспышки коронавируса:

"Если ситуация в Украине с коронавирусом ухудшится, у нас есть план "Б". Мы будем играть турами, клубы будут собираться в одном городе – где-то четыре команды, где три. Раз в месяц они будут собираться, мы будем всех тестировать и закрывать в гостиницах. Такая практика в НБА, так в Испании завершали чемпионат, в Германии. Мы обязательно будем играть".

Ранее во время предсезонных спаррингов матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Суперлига Будивельник Александр Мишула чемпионат Украины по баскетболу Киев-Баскет
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армянские баскетболисты погибли в боях за Нагорный Карабах
Армянские баскетболисты погибли в боях за Нагорный КарабахБаскетбол
"Я сейчас заплачу! Нет!!!" Девушку украинской звезды НБА охватила истерика на американских горках (видео)Баскетбол
В Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетбола
В Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетболаБаскетбол
Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки
Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушкиБаскетбол
"Лейкерс" повторили рекорд Брайанта и О'Нила в финале НБА с "Майами"Баскетбол
Звезду баскетбола осудили на 15 суток за участие в митинге в Минске
Звезду баскетбола осудили на 15 суток за участие в митинге в МинскеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять