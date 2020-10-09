Старт чемпионата Украины по баскетболу: результаты и план "Б" для коронавируса

В Украине стартовал чемпионат Украины по баскетболу. В новом сезоне Суперлиги должны сыграть 11 клубов, включая дебютанта дивизиона и победителя Высшей лиги "Тернополь". А также 10-кратного чемпиона и самого титулованного клуба Украины "Будивельник". Киевская команда неожиданно вернулась в чемпионат.
В первом матче Суперлиги "Запорожье" переиграло "Прометей" из Каменского со счетом 78:69. А затем обладатель Кубка "Химик" дожал новичка элиты "Тернополь" – 80:64. Начал с победы и "Киев-Баскет", который вернул из Турции игрока сборной Украины Александра Мишулу. Но самая драматическая развязка была в поединке "Харьковских Соколов" и "Черкасских Мавп", где команды разделил всего один балл.
Чемпионат Украины. 1 тур
"Прометей" – "Запорожье" – 78:69
"Химик" – "Тернополь" – 80:64
"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" – 70:69
"Киев-Баскет" – "Одесса" – 74:54
Тем временем генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский рассказал, как будет действовать лига в случае вспышки коронавируса:
"Если ситуация в Украине с коронавирусом ухудшится, у нас есть план "Б". Мы будем играть турами, клубы будут собираться в одном городе – где-то четыре команды, где три. Раз в месяц они будут собираться, мы будем всех тестировать и закрывать в гостиницах. Такая практика в НБА, так в Испании завершали чемпионат, в Германии. Мы обязательно будем играть".
Ранее во время предсезонных спаррингов матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой.
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