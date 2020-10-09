Старт чемпионата Украины по баскетболу: результаты и план "Б" для коронавируса

Самая драматическая развязка в 1 туре была в поединке "Харьковских Соколов" и "Черкасских Мавп"

В Украине стартовал чемпионат Украины по баскетболу. В новом сезоне Суперлиги должны сыграть 11 клубов, включая дебютанта дивизиона и победителя Высшей лиги "Тернополь". А также 10-кратного чемпиона и самого титулованного клуба Украины "Будивельник". Киевская команда неожиданно вернулась в чемпионат.

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В первом матче Суперлиги "Запорожье" переиграло "Прометей" из Каменского со счетом 78:69. А затем обладатель Кубка "Химик" дожал новичка элиты "Тернополь" – 80:64. Начал с победы и "Киев-Баскет", который вернул из Турции игрока сборной Украины Александра Мишулу. Но самая драматическая развязка была в поединке "Харьковских Соколов" и "Черкасских Мавп", где команды разделил всего один балл.

Александр Мишула вернулся в чемпионат Украины из Турции / Фото: ФБУ

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Чемпионат Украины. 1 тур

"Прометей" – "Запорожье" – 78:69

"Химик" – "Тернополь" – 80:64

"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" – 70:69

"Киев-Баскет" – "Одесса" – 74:54

Тем временем генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский рассказал, как будет действовать лига в случае вспышки коронавируса:

"Если ситуация в Украине с коронавирусом ухудшится, у нас есть план "Б". Мы будем играть турами, клубы будут собираться в одном городе – где-то четыре команды, где три. Раз в месяц они будут собираться, мы будем всех тестировать и закрывать в гостиницах. Такая практика в НБА, так в Испании завершали чемпионат, в Германии. Мы обязательно будем играть".

Ранее во время предсезонных спаррингов матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой.

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