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Синхронный пролет: "Днепр" и "Прометей" выбыли из баскетбольного еврокубка

24 марта, 00:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские команды после успеха на групповом этапе сошли с дистанции в плей-офф

Сразу три украинских клуба пробились в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА. По традиции нынешнего времени матчи плей-офф решили проводить в нескольких "пузырях". К сожалению, две наши команды, которые играли во вторник, уже оказались за бортом соревнований. Ими оказались "Днепр" и "Прометей", занимающие второе и третье место в отечественной Суперлиге.

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Недавно игрока сборной Украины выперли из испанского клуба.

"Прометей" из Каменского играл в Нидерландах против бельгийского "Монса". Подопечные Виталия Черния длительное время комфортно лидировали в счете. Преимущество украинской команды доходило до 12 очков – 56:44. Но ближе к концовке "Прометей" "сдулся" и уступил 81:88.

Днепряне также лидировали во встрече в Румынии против местной "Оради". Правда, их преимущество в начале игры было скромнее – 12:7. Постепенно хозяева склонили чаши весов в свою пользу – 78:72.

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В среду в борьбу в нидерландском Ден Босхе вступит лидер чемпионата Украины. Соперником "Киев-Баскета" будет израильская команда "Ирони".

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Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

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