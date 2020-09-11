Сильнейшая лига мира признала судейские ошибки в пользу действующего чемпиона

В шестом матче серии «Бостона» и «Торонто» арбитры допустили две ошибки

Национальная баскетбольная лига признала судейские ошибки в пользу "Торонто Рэпторс" в полуфинале Восточной конференции с "Бостон Селтикс" – сообщает ESPN. Напомним, что в шестом матче серии "Бостон" принимал "Торонто" и в случае победы вышел бы в финал Востока. Но во втором овертайме "Рэпторс" спаслись – 125:122. Ранее мы писали про ужасные антирекорды "Хьюстона" в полуфинале Запада.

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В документе НБА сказано, что судьи не зафиксировали нарушение на игроке "Бостона" Кембе Уокере со стороны форварда "Торонто" О Джи Ануноби за 4,4 секунды до сирены, при равном счете. Также Лига посчитала, что за 1,35 до конца первого овертайма арбитры ошибочно не зафиксировали пробежку у защитника "Торонто" Нормана Пауэлла. После этого Уокер нарушил правила на Пауэлле и "Торонто" получил право на штрафные броски.

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"Бостон Селтикс" – "Торонто Рэпторс" / Фото: Reuters

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В результате этих судейских ошибок действующий чемпион Лиги "Торонто" выиграл матч и счет в серии до четырех побед стал 3:3. Отметим, что "Бостон Селтикс" в последний раз становился чемпионом в 2008 году.

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