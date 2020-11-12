Сборная Украины добыла очередную победу в отборе на чемпионат Европы по баскетболу

Наши девчата в Португалии справились с командой Финляндии и вышли в лидеры

Сегодня продолжился отборочный турнир чемпионата Европы среди женщин, финальная часть которого запланирована на лето 2021 году в Испании и Франции. В связи с пандемией коронавируса Международная федерация решила не проводить домашние и выездные матчи, а организовала спаренные туры в так называемоых "пузырях". В одном из них, в Португалии, играет сборная Украины. Также сегодня матч чемпионата Украины отменили из-за опасности заражения.

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В третьем туре соперником "сине-желтых" стала команда Финляндии. В первой четверти у украинок возникли проблемы, наши проиграли ее со счетом 22:25. Однако затем подопечные серба Срджана Радуловича наши свою игру, уверенно взяли вторую четверть (28:14) и до конца не отпускали ноги с педали газа. Уверенная победа 84:66 позволила нашей сборной выйти в лидеры группы G. Правда, позже вечером "сине-желтых" может обойти сборная Бельгии, если обыграет Португалии.

Самой результативной в сборной Украины стала лидер Алина Ягупова с 22 очками. Очень удачно ей помогала молодая центровая Вероника Любинец, собравшая 19 очков и 6 подборов, а также сделавшая 6 (!) блок-шотов.

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Недавно украинец выдал шикарный матч за "Барселону" и оригинально пошутил.

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Вспомним, как в прошлом году украинки обыгрывали сборную Португалии в Харькове:

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