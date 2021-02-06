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Рекордное безумие! Автограф баскетболиста продали почти за полтора миллиона долларов

6 февраля, 15:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На карточке свою подпись поставил Майкл Джордан

В это трудно поверить, но это факт. Коллекционная карточка с автографом легенды НБА Майкла Джордана продана на аукционе Heritage за рекордную сумму в размере 1,44 миллиона долларов.

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Дата издания карточки – 1997 год. Было выпущено всего 23 штуки. Качество карточки и подписи на ней оценили как "почти в идеальном состоянии". Кроме автографа, на карточке имеется часть игровой майки 6-кратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" с Матча звезд НБА 1992 года. Покупатель предпочел остаться неназванным.

Предыдущий рекорд стоимости коллекционных карточек с Джорданом – 915 тысяч долларов. Он был установлен несколько месяцев назад.

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Как отмечает источник, стоимость предметов, имеющих отношение к двукратному олимпийскому чемпиону, резко возросла после выхода сериала о нем "Последний танец".

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баскетболист автограф Майкл Джордан аукционы

Источник: sport24.ru

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