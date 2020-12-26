Почти новогоднее чудо – игрок из НБА в чемпионате Украины

Американец Рашад Вон три года выступал за "Милуоки Бакс"

Трудно себе представить, что баскетболист, который еще пару лет назад играл в НБА, перебирается в чемпионат Украины. Но и такие чудеса случаются перед Новым годом. Так, каменский "Прометей" подписал 24-летнего американского защитника Рашада Вона. Уже 28 декабря легионер присоединится к команде, рассказал президент клуба Владимир Дубинский.

Реклама

Читайте также: Ушел из жизни легендарный чемпион НБА – он выиграл восемь из девяти сезонов в карьере

Кто такой Рашад Вон

Парень из Миннесоты делал первые серьезные шаги в баскетболе в университете UNLV из Лас-Вегаса. А в 2015 году был выбран на драфте НБА "Милуоки Бакс" под 17 номером. В октябре того же года он дебютировал за "Бакс" в первом матче сезона против "Нью-Йорк Никс" и с ходу набрал 10 очков, выйдя со скамейки запасных. После "Милуоки" Рашад успел поиграть за "Бруклин Нетс" и "Орландо Мэджик". Всего в НБА Вон провел 139 поединков, набирая 3 очка за матч.

Реклама

Путь из НБА в Европу

Не сумев закрепиться в "Орландо", Вон какое-то время поиграл в Лиге развития НБА, а в 2019 году неожиданно оказался в Европе – в боснийском клубе "Игокеа", который выступает в еврокубках. Последним клубом американского защитника была "Будучность" из Черногории.

Перспективы в "Прометее"

Уже 28 декабря Рашад Вон, как и все легионеры "Прометея", уехавшие на рождественские праздники в США, присоединится к основной команде и будет готовиться к чемпионату Украины, который возобновится 8 января, а также к Кубку Европы, который стартует в конце января. "Прометей" попал в группу В с болгарским "Рилским спортистом", австрийским "Капфенбергом" и украинским "Киев-Баскетом".

Реклама

Рашад Вон / Фото: NBA.com

"Рост Вона – 198 см, что, мне кажется, очень хорошо для второго номера. Его официальная позиция – атакующий защитник. И надеемся, что он сильно усилит "Прометей". Он дружит и пересекался с нашим Ди Джеем Стефенсом, и именно Ди Джей посоветовал ему присоединиться к нам", – рассказал Дубинский.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама