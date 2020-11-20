По миллиону долларов получат друзья Леброна Джеймса, если он раскрутит свою текилу

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на решение актера Джорджа Клуни подарить по 1 миллиону долларов 14-ти своим друзьям. Король НБА пообещал сделать аналогичные подарки своим близким друзьям, если его бренд текилы "Lobos 1707" станет успешным и популярным.

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Среди партнеров Джеймса при запуске нового бренда текилы – одноклубник Энтони Дэвис, агент Рич Пол и близкий друг, бизнес-партнер Маверик Картер.

Ранее Джеймс с иронией реагировал на вторые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. На своей странице в соцсетях баскетболист выставил фото обоих, заменив лицо Трампа на изображение клоуна.

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Напомним, что в этом сезоне Леброн привел "Лос-Анджелес Лейкерс" к чемпионству в НБА. После победного поединка против "Майами Хит" Джеймс курил сигару на полу раздевалки и говорил с мамой.

Смотрите, как умеет танцевать Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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