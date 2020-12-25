Первое Рождество без Коби: вдова Брайанта показала трогательное фото

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса на своей странице в Instagram показала семейное рождественское фото. Впервые она встречает праздник без своего супруга и дочери Джанна, которые погибли в авиакатастрофе в январе.
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На одном фото Ванесса позирует с дочерями, а на втором они запечатлены вместе еще до гибели Коби.
"Всегда вместе, никогда не расставаясь. Вместе навсегда в наших сердцах", – подписала Ванесса.
Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.
Как фанаты почтили память Коби Брайанта:
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