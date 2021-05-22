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Перепутал тормоз и газ и залетел на ограждение: невероятная авария игрока НБА

Елена Павлова Елена Павлова
22 мая, 23:17
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Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор стал виновником аварии в Калифорнии после матча с Голден Стэйт и просто чудом не перевернулся на своем пикапе
Баскетболист Лейкерс Бен Маклемор в матче против Вашингтона
Баскетболист Лейкерс Бен Маклемор в матче против Вашингтона / Фото: Reuters

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор устроил ДТП после матча плей-ин НБА с Голден Стэйт Уорриорз (103:100), который состоялся в Городе ангелов 19 мая. Ранее украинcкий великан с фантастическим рекордом впервые вышел в плей-офф НБА.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источник в полиции, авария произошла в четверг утром. В службу спасения 911 поступил вызов в связи с происшествием в Плайя-Виста, Калифорния. Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, они увидели Маклемора рядом с его разбитым пикапом Ford.

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Баскетболист прошел проверку, которая не выявила у него алкогольного опьянения. 28-летний Маклемор рассказал полицейским и о причине аварии. По словам Бена, он случайно нажал на газ вместо тормоза и врезался в защитное ограждение шлагбаума.

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Глядя на зависший в воздухе пикап, можно сказать, что Маклемор только чудом не пострадал в результате инцидента и не получил травм. Машина была очень близка к тому, чтобы перевернуться. Между тем игрок не был арестован или оштрафован.

Ранее легенду Лейкерс Коби Брайанта посмертно включили в Зал славы баскетбола, а его жена расплакалась на церемонии.

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