Олимпийская чемпионка Игр-2020 будет выступать в Камянском

Украинская баскетбольная команда Прометей подписала олимпийскую чемпионку и победительницу женской НБА (ВНБА) Ариэль Аткинс. Новость об этом сообщил президент клуба Владимир Дубинский в своем Facebook.
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Ариэль родилась 30 июля 1996 года в Далласе, штат Техас. Аткинс выступала за команду техасского университета. В 2019 Ариэль становилась победительницей женской НБА в составе Вашингтона. В среднем американка набирала 17 очков за игру в WNBA.
Баскетболистка имеет опыт выступлений за пределами США, она играла в чемпионатах Австралии, Польши и Турции.
Нынешним летом Ариэль в составе сборной США выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Напомним, в финале американки обыграли сборную Японии. После возвращения с Олимпиады-2020 она провела очень результативные игры за свой клуб Вашингтон (WNBA).
Ожидается, что Аткинс прибудет в расположение Прометея в конце сентября.
В прошлом сезоне команда из Каменского стала чемпионом женской баскетбольной Суперлиги и сыграет в Еврокубке ФИБА.