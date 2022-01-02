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Новые иностранцы для сборной Украины: Зеленский уже готовит паспорта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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2 января, 16:04
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Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский анонсирует появление новых легионеров в наших сборных – по его словам, глава государства посодействует
Зеленский поможет влить зарубежную кровь в сборные Украины по баскетболу
Зеленский поможет влить зарубежную кровь в сборные Украины по баскетболу / Фото: Коллаж: Сегодня

В мужской и женской сборных Украины по баскетболу появятся новые иностранные игроки. Об этом заявил босс национальной баскетбольной федерации Михаил Бродский.

"Хочется попадать на чемпионат Европы, чтобы занять то место, которое нам по праву принадлежит. Я лично задал вопрос президенту, поможет ли он нам с натурализацией игроков в женскую сборную и в мужскую. Он сказал, что поможет".

"Мы ждем подтверждение документов. Я рассчитываю получить двух игроков для мужской сборной и одну баскетболистку в женскую", – цитирует Бродского Tribuna со ссылкой на ютуб-канал ФБУ.

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Зеленский и сам играет в баскетбол
Зеленский и сам играет в баскетбол

Напомним, что Зеленский и сам играет в баскетбол. В прошлом году, побывав в спортзале в Запорожье, президент Украины забросил мяч в кольцо без сопротивления под аплодисменты своего окружения.

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Отметим, что ранее в мужскую сборную Украины по баскетболу уже пригласили американца Джерома Рэндла, чтобы тот помог "сине-желтым" попасть на чемпионат мира.

Джером Рэндл
Джером Рэндл / Фото: FIBA

Отметим также, что босс украинского баскетбола Михаил Бродский оскандалился в августе, обозвав Андрея Шевченко "г*ндоном". Бродский выругался в адрес Шевы после того, как тот покинул пост тренера футбольной сборной страны.

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Бродский vs Шевченко
Бродский vs Шевченко / Фото: Reuters

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