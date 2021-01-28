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Невероятный бросок сверху приблизил украинский клуб к 1/8 финала еврокубка

28 января, 21:09

Елена Павлова Елена Павлова

"Прометей" возглавил группу В, но и у "Киев-Баскета" есть хорошие шансы

28 января украинские клубы провели матчи второго тура на групповой стадии Кубка Европы ФИБА. В квартете В "Киев-Баскет" одержал первую победу этом сезоне, переиграв австрийский "Капфенберг" со счетом 61:47. А "Прометей" уложил на лопатки болгарский "Рилски" 89:76 и возглавил квартет. Напомним, что ранее "Киев-Баскет" проиграл в украинском дерби.

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Ди Джей Стефенс забивает "Рилски"

Ди Джей Стефенс забивает "Рилски" / Фото: FIBA Europe

В матче против "Капфенберга" украинская команда обеспечила себе 14-очковое преимущество в первой половине и продолжала его удерживать. У "Киев-Баскета" самым результативным стал Брюс Мэйси – 12 очков, еще 10 баллов на счету Александра Мишулы.

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"Прометей" добыл вторую победу на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Команда Виталия Черния в поединке с "Рилски" также сделала задел в 14 баллов до большого перерыва и удержала победный счет. 27 очков у победителей набрал Рашад Вон. А Ди Джей Стефенс забил невероятный бросок сверху.

В заключительном туре 29 января украинские команды поменяются соперниками. В 1/8 финала Кубка Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места.

Ранее мы писали, что дело украинского игрока, обвиненного в договорных матчах, закрыто.

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Кубок Европы ФИБА слэм-данк Капфенберг Киев-Баскет Прометей
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