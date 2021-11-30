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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Не надо было злить украинцев! "Сине-желтые" разгромили македонцев в отборе на ЧМ-2023

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 ноября, 09:37
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Сборная Украины по баскетболу в домашнем поединке одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира
Сборная Украины победила Северную Македонию в матче отбора на чемпионат мира
Сборная Украины победила Северную Македонию в матче отбора на чемпионат мира / Фото: FIBA

Баскетболисты национальной команды Украины провели свой первый домашний поединок в рамках отбора чемпионата мира-2023. Соперником наших парней была сборная Северной Македонии.

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После поражения в первом матче от Грузии, украинцам предстояло реабилитироваться в игре с балканцами.

Старт встречи спутал все карты подопечным Айнарса Багатскиса. После первый 10-минутки гости вели с преимуществом в три очка – 14:17. Во втором игровом отрезке македонцы сумели минимально нарастить свой отрыв – 16:17.

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Переломной стала третья четверть игрового времени, в которой украинцы наконец-то заиграли активнее в атаке и уже балканцы оказались в роли догоняющих – 19:13.

В решающей 10-минутке украинцы поймали кураж и подопечных Багатскиса было не остановить. В итоге, встреча закончилась победой "сине-желтой" команды с комфортным счетом 78:61.

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Отборочный турнир чемпионата мира. Группа G.

Украина – Северная Македония – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Украина: Пустовой (18 + 5 подборов), Петров (6 + 7 подборов), Близнюк (4 + 6 подборов), Санон, Рэндл, Лукашов (13 + 7 подборов), Сидоров (13), Липовый (12), Павлов (9), Зотов (3), Скапинцев.

Северная Македония: Крстевски (14), Мекич (10), Робев (4), Николов (3 + 6 перехватов), Симич (3), Уайли (12 + 9 подборов), Маслинко (7 + 6 подборов), Стояновски (6), Стаич (2), Магдевски.

Самым результативным игроком матча стал украинский центровой Артем Пустовой, который набрал 18 очков и сделал 5 подборов.

После двух сыгранных туров сборная Украины занимает 3-е место в группе G.

Два следующих поединка наша команда проведет в феврале 2022 года, а соперником "сине-желтых" будет лидер группы Испания.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
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