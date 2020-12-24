На украинского баскетболиста, игравшего на тотализаторе, подшили дело

ФБУ собрала информацию об Александре Кобце и назначила "суд" на январь

Федерация баскетбола Украины продолжает заниматься делом бывшего игрока "Черкасских мавп" Александра Кобца. Чуть более месяца тому назад украинца, которого подписал клуб НБА, выгнали из команды за игру на тотализаторе. Баскетболиста отчислили из черкасской команды, а функционеры занялись проверкой полученной информации.

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Сегодня ФБУ на своем сайте объявила, что специальная экспертная рабочая группа завершила обработку полученных материалов.

Пока что не объявляется, к какому именно выводу пришли в ФБУ: в частности, влиял ли Кобец на результаты матчей. Известно лишь, что вся собранная информация передана в Комитет этики и честной игры ФБУ. Его члены рассмотрят дело, после чего соберутся в январе и примут решение о будущем Александра.

В ноябре звездный украинец ответил на обвинения в "договорняках". Интересно, что 24-летний бывший кандидат в национальную сборную после отлучения от Суперлиги нашел себе команду Высшей лиги – второго по рангу дивизиона. В составе одесской "Бипы", одного из лидеров "вышки", он провел четыре матча, набирая в среднем 16 очков.

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