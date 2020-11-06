На Рождество в США и Канаде подарят баскетбол: в каком формате вернется НБА

За океаном выступают два украинских баскетболиста

Появились новые детали предварительной даты старта нового сезона НБА. Информацию в своем Twitter опубликовал журналист The Athletic Шэмс Чарания. Начало регулярного чемпионата запланирована перед католическим Рождеством. Напомним, что в прошлом сезоне, который прерывался из-за пандемии коронавируса, "Лейкерс" стали 17-кратными чемпионами НБА ради погибшего Коби, а Леброн Джеймс опять получил титул MVP.

"Национальная ассоциация баскетболистов проголосовала за одобрение предложения НБА по проведению сезона-2020/2021, который начнется 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр", — утверждает Чарания.

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Радость "Лейкерс" / Фото: Reuters

По словам журналиста, НБА и ассоциация баскетболистов теперь будут работать над завершением протоколов по защите здоровья спортсменов во время соревнований.

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А ранее сообщалось, что тренировочный лагерь начнется 1 декабря и продлится три недели, каждый клуб проведет 3 или 4 предсезонных спарринга. Матч звезд НБА состоится в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая, а плей-офф стартует во второй половине месяца.

Алексей Лэнь в матче "Сакраменто" – "Бруклин" / Фото: Reuters

Напомним, что в НБА выступают два украинских баскетболиста – цвета "Детройт Пистонс" защищает Святослав Михайлюк, который стал узнаваемым в США. А центровым "Сакраменто Кингз" является Алексей Лэнь.

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Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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