"Москаля нема, немає москаля". Мощная акция в поддержку Украины на матче Евролиги

Матч Евролиги между Жальгирисом и Барселоной проходил 11 марта – в День Независимости Литвы. Масштабную акцию в поддержку Украины устроили хозяева площадки.

Перед поединком баскетболисты команд продемонстрировали плакаты с надписью: "Stop War" (Стоп войне).

Баскетболисты литовского клуба вышли на матч в форме в цветах украинского флага. На самой арене также было много украинских знамен.

A minute of silence to honor the victims of war in Ukraine before Zalgiris vs. Barcelona tip-off in Kaunas.



The game also started with the anti-Putin chant. pic.twitter.com/4NBhtScFg1