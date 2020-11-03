Майкл Джордан – один из самых грязных игроков НБА: соперники страдали от легенды

Ларри Берд также делал все, чтобы выиграть игру, даже ставил подножки

Бывший игрок НБА Ксавьер Макдэниэл рассказал о самых грязных игроках в истории Национальной ассоциации и упомянул легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Оказалось, что шестикратный чемпион лиги тоже использовал неспортивные приемчики. Ранее мы также сообщали, что легендарный Джордан замахнулся на автогонки и показал машину.

"Майкл Джордан — один из самых грязных баскетболистов, против которого вы могли бы играть. Ларри Берд, он сделает все, чтобы выиграть игру. Он поставит вам подножку, схватит вас за руку, а затем плюхнется на паркет со словам: "О, он сфолил на мне". Жесткость бывает разной. Ты можешь быть крутым, как Майк. Но при этом Джордан был одним из самых грязных игроков", — цитирует Макдэниэла Essentially Sports.

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Отметим, что Макдэниел в 1985 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером "Сиэтл Суперсоникс". Позже выступал за команды "Финикс Санз", "Нью-Йорк Никс", "Бостон Селтикс" и "Нью-Джерси Нетс". Всего в НБА провел 12 сезонов. Входил в первую сборную новичков лиги, принимал участие в Матче всех звезд.

Ранее мы писали, что на Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство. Легендарному игроку "Чикаго Буллз" досталось 200 долларов от его тренера по студенческой лиге.

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Майкл Джордан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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