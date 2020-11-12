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Матч чемпионата Украины в последний момент отменили из-за опасности заражения

12 ноября, 17:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Киев-Баскет" и "Тернополь" сыграют в один из резервных дней

Сегодня в столице должен был состояться матч украинской баскетбольной Суперлиги между "Киев-Баскетом" и "Тернополем". Однако буквально за несколько часов до стартового свистка встречу отменили. Причиной стал тот факт, что у шести представителей тернопольского клуба температура оказалась выше 37,2 °С. А в начале месяца коронавирус скосил весь состав киевского "Будивельника".

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Обязательной сдачи тестов на коронавирус в чемпионате по баскетболу нет, поэтому перед играми проводят температурный скрининг. В связи с тем, что у пяти игроков и еще одного работника "Тернополя" температура была выше установленной нормы, игру перенесли на другой день. Точную дату определят позже, сообщил официальный сайт ФБУ.

Возможно, теперь в "пострадавшем" клубе проведут тесты на коронавирус и выявят причину повышенной температуры. Интересно, что 8 ноября соперники играли в Тернополе, и тогда со здоровьем у всех все было в порядке. Сейчас киевляне лидируют в турнире, выиграв все девять матчей. "Тернополь" – на третьей позиции с пятью победами.

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