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Машину новичка команды до верха набили попкорном, но парень не понял шутки (видео)

12 апреля, 23:57

Елена Павлова Елена Павлова

Баскетболисты клуба НБА Индиана Пэйсерс устроили посвящение молодому защитнику команды Кассиусу Стэнли и ночью наполнили авто игрока попкорном

Посвящение со вкусом – в прямом смысле слова – устроили новичку своей команды баскетболисты Индианы Пэйсерс. Однако Кассиусу Стэнли не понравился такой сюрприз. Ранее волшебник Лэнь стал самым забивным украинцем в НБА.

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Придя на парковку в половину второго ночи, 21-летний защитник обнаружил, что его автомобиль BMW просто забит попкорном. Стэнли настолько расстроился, что даже не стал открывать машину, а отошел в другую часть парковки и, видимо, решил дождаться такси. А вот его партнеры по Индиане решили показать свой сюрприз и даже попробовали его на вкус.

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Бывший игрок университета Дьюк Стэнли был выбран Индианой под 54-м номером на драфте 2020 года. Пэйсерс сегодня обыграли Мемфис Гриззлис 132:125.

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Ранее мы писали, что неожиданный трансфер спас жизнь игроку НБА. У баскетболиста в ходе обмена выявили рак на ранней стадии.

А порнозвезда запала на 19-летнего баскетболиста.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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