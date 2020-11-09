"Мадам вице-президент после этих задниц": реакция Короля НБА на назначение Харрис

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" и действующий чемпион НБА Леброн Джеймс написал эмоциональный пост после победы Джо Байдена на выборах президента США и назначения Камалы Харрис на пост вице-президента. Напомним, что Харрис стала первой темнокожей женщиной на этом посту. Ранее король НБА показал президентский блок-шот от Байдена.

"Мадам вице-президент после этих задниц! Королева Харрис", — написал Джеймс на своей странице в Instagram под фото Харрис рядом со всеми предыдущими вице-президентами США — белыми мужчинами.

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Напомним, конфликту между Дональдом Трампом и звездными баскетболистами НБА продолжается уже не один год. Недавно восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу и назвал его расистом. А политик ответил, что игроки НБА "очень мерзкие и очень тупые".

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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Позже Леброн Джеймс с иронией отреагировал на вторые дебаты Трампа и Байдена. На своей странице в соцсетях баскетболист выставил фото обоих, заменив лицо Трампа на изображение клоуна.

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