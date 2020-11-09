Українська
$ 28,14
33,42
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

"Мадам вице-президент после этих задниц": реакция Короля НБА на назначение Харрис

9 ноября, 16:32

Елена Павлова Елена Павлова

Леброн в восторге от темнокожей женщины вице-президента США

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" и действующий чемпион НБА Леброн Джеймс написал эмоциональный пост после победы Джо Байдена на выборах президента США и назначения Камалы Харрис на пост вице-президента. Напомним, что Харрис стала первой темнокожей женщиной на этом посту. Ранее король НБА показал президентский блок-шот от Байдена.

"Мадам вице-президент после этих задниц! Королева Харрис", — написал Джеймс на своей странице в Instagram под фото Харрис рядом со всеми предыдущими вице-президентами США — белыми мужчинами.

Реклама

Читайте также: Курил сигару на полу раздевалки и говорил с мамой: Леброн расслабился после титула

Напомним, конфликту между Дональдом Трампом и звездными баскетболистами НБА продолжается уже не один год. Недавно восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу и назвал его расистом. А политик ответил, что игроки НБА "очень мерзкие и очень тупые".

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Реклама

Позже Леброн Джеймс с иронией отреагировал на вторые дебаты Трампа и Байдена. На своей странице в соцсетях баскетболист выставил фото обоих, заменив лицо Трампа на изображение клоуна.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США НБА баскетболист Леброн Джеймс вице-президент Лос-Анджелес Лейкерс выборы в США Камала Харрис
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в суд
Звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в судБаскетбол
Цифра дня: 50% игроков украинской Суперлиги переболели COVID-19
Цифра дня: 50% игроков украинской Суперлиги переболели COVID-19Баскетбол
Коронавирус скосил весь состав киевского клуба: еще пять новых больных за сутки
Коронавирус скосил весь состав киевского клуба: еще пять новых больных за суткиБаскетбол
"Трамп, ты уволен": король НБА показал президентский блок-шот от БайденаБаскетбол
Украинец выдал шикарный матч за
Украинец выдал шикарный матч за "Барселону" и заставил всех лечь на интервьюБаскетбол
Майкл Джордан – один из самых грязных игроков НБА: соперники страдали от легенды
Майкл Джордан – один из самых грязных игроков НБА: соперники страдали от легендыБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять