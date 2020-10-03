"Лейкерс" повторили рекорд Брайанта и О'Нила в финале НБА с "Майами"

За океаном продолжается финальное противостояние плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации еще сезона 2019/2020. Минувшей ночью "Лос-Анджелес Лейкерс" второй раз обыграли "Майами Хит" и повели в серии со счетом 2:0. На этот раз парни из Майами сопротивлялись сильнее, чем в первой игре, и счет был не такой разгромный – 124:114.

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Героями снова стали звезды "Озерных" Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, набравшие на пару 65 очков. Причем Леброн немного не дотянул до "трипл-дабла", собрав 33 очка, по 9 передач и подборов. Энтони же записал в статистику 32 пункта и 14 подборов.

Интересно, что Дэвис повторил достижение легендарного уже центрового Шакила О'Нила, который в 2002 году сумел в трех четвертях двух финальных матчей набрать не менее 30 очков. Смотрите обзор поединка.

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При этом Джеймс и Дэвис вместе повторили рекорд Шакила и Коби Брайанта финала-2002, когда каждый из звездного дуэта "Лейкерс" набрал в финале более 30 очков, сообщил Twitter ESPN.

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