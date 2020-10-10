Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Леброн – лучший в истории НБА, но "Лейкерс" не стали чемпионами в матче с потасовкой

10 октября, 09:37

Елена Павлова Елена Павлова

Героем "Майами" стал Батлер, который первым в лиге оформил два трипл-дабла в дебютном финале

"Лос-Анджелес Лейкерс" уже этой ночью могли стать чемпионами НБА и выиграть свой 17-й титул. В пятой встрече финала против "Майами Хит" калифорнийцы дважды выходили вперед в счете, но не смогли удержать победу. Баскетболисты "Хит" дожали соперника 111:108 и сократили отставание в серии 2:3. А еще этот матч оказался богатым на рекорды.

Реклама

Джимми Батлер в атаке

Джимми Батлер в атаке / Фото: Reuters

Главным героем "Майами" стал форвард Джимми Батлер, набравший 35 очков и сделавший 12 подборов и 11 передач. Батлер – первый игрок в истории НБА, оформивший два трипл-дабла в первом за карьеру финале НБА. И второй баскетболист, набравший не менее 20 очков и сделавший 5 передач в каждой из первых 5 игр финала в своей карьере. Ранее это делал только легендарный Майкл Джордан в 1990-х годах прошлого века.

Реклама

Читайте также: "Я сейчас заплачу! Нет!!!" Девушку украинской звезды НБА охватила истерика на американских горках

Также в этом поединке Батлер отметился стычкой с центровым "Лейкерс" Дуайтом Ховардом. Последнего возмутили слишком активные действия форварда "Хит" в обороне. Джимми практически вытолкал Ховарда за пределы площадки. Но партнеры быстро разняли игроков, не позволив этой потасовке перерасти в настоящую драку.

Леброн Джеймс
Реклама

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

У "Лейкерс" самым результативным стал Леброн Джеймс – 40 очков, 13 подборов и 7 передач. Теперь Джеймс догнал Дерека Фишера по количеству проведенных матчей в плей-офф (259) и делит с ним первое место в истории. Но у Леброна 171 победа, что является лучшим результатом всех времен. Также Джеймс стал вторым игроком НБА, набравшим 1500 очков в финалах. Форвард составил компанию легендарному Джерри Уэсту, у которого 1679 очков в финалах.

Следующий матч между "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Лейкерс" состоится 12 октября.

Смотрите также, как закончился в этом сезоне Матч звезд НБА

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

финал Леброн Джеймс плей-офф НБА Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Джимми Батлер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армянские баскетболисты погибли в боях за Нагорный Карабах
Армянские баскетболисты погибли в боях за Нагорный КарабахБаскетбол
"Я сейчас заплачу! Нет!!!" Девушку украинской звезды НБА охватила истерика на американских горках (видео)Баскетбол
В Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетбола
В Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетболаБаскетбол
Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки
Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушкиБаскетбол
"Лейкерс" повторили рекорд Брайанта и О'Нила в финале НБА с "Майами"Баскетбол
Звезду баскетбола осудили на 15 суток за участие в митинге в Минске
Звезду баскетбола осудили на 15 суток за участие в митинге в МинскеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять