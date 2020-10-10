Леброн – лучший в истории НБА, но "Лейкерс" не стали чемпионами в матче с потасовкой

Героем "Майами" стал Батлер, который первым в лиге оформил два трипл-дабла в дебютном финале

"Лос-Анджелес Лейкерс" уже этой ночью могли стать чемпионами НБА и выиграть свой 17-й титул. В пятой встрече финала против "Майами Хит" калифорнийцы дважды выходили вперед в счете, но не смогли удержать победу. Баскетболисты "Хит" дожали соперника 111:108 и сократили отставание в серии 2:3. А еще этот матч оказался богатым на рекорды.

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Джимми Батлер в атаке / Фото: Reuters

Главным героем "Майами" стал форвард Джимми Батлер, набравший 35 очков и сделавший 12 подборов и 11 передач. Батлер – первый игрок в истории НБА, оформивший два трипл-дабла в первом за карьеру финале НБА. И второй баскетболист, набравший не менее 20 очков и сделавший 5 передач в каждой из первых 5 игр финала в своей карьере. Ранее это делал только легендарный Майкл Джордан в 1990-х годах прошлого века.

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Также в этом поединке Батлер отметился стычкой с центровым "Лейкерс" Дуайтом Ховардом. Последнего возмутили слишком активные действия форварда "Хит" в обороне. Джимми практически вытолкал Ховарда за пределы площадки. Но партнеры быстро разняли игроков, не позволив этой потасовке перерасти в настоящую драку.

Реклама Леброн Джеймс / Фото: Reuters

У "Лейкерс" самым результативным стал Леброн Джеймс – 40 очков, 13 подборов и 7 передач. Теперь Джеймс догнал Дерека Фишера по количеству проведенных матчей в плей-офф (259) и делит с ним первое место в истории. Но у Леброна 171 победа, что является лучшим результатом всех времен. Также Джеймс стал вторым игроком НБА, набравшим 1500 очков в финалах. Форвард составил компанию легендарному Джерри Уэсту, у которого 1679 очков в финалах.

Следующий матч между "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Лейкерс" состоится 12 октября.

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