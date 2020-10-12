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Курил сигару на полу раздевалки и говорил с мамой: Леброн расслабился после титула

12 октября, 14:33

Елена Павлова Елена Павлова

Звезда "Лейкерс" беспокоился по поводу чувств Глории Джеймс

После победы "Лос-Анджелес Лейкерс" над "Майами Хит" в шестом матче финала НБА (106:93) и завоевания чемпионства форвард калифорнийской команды Леброн Джеймс не удержался и закурил сигару. А потом 35-летний MVP финальной серии улегся на пол в прямо в раздевался "Лейкерс" и позвонил своей маме Глории, чтобы разделить с ней радость от своего четвертого титула в карьере.

"Надеюсь, ты и дальше будешь гордиться мной, мама", – сказал "Король" Леброн своему любимому человеку.

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Для Джеймса титул с "Лейкерс" оказался уже четвертым в карьере, и он также по четыре раза выиграл приз MVP финала и MVP регулярного чемпионата НБА. Он стал вторым игроком в истории лиги после Майкла Джордана, кому удавалось подобное. Однако Леброн – первый в истории, кто признавался самым ценным игроком финала в составе трех разных команд. Ранее ему это удавалось с "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс".

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Также мы писали, как фанаты "Лейкерс" устроили сумасшедшее празднование на улицах Лос-Анджелеса. Они пели, пили шампанское, жгли файеры и штурмовали проезжавшие мимо машины. Чтобы праздник не вылился в погромы и драки, власти города, помимо обычной полиции, вывели на улицы конную, а также спецназ.

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-анджелесе Видео: Reuters
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