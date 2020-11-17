Красотку Селену Гомес заметили на свидании со звездой НБА, который ради нее постригся

В этом сезоне Джимми Батлер вывел "Майами Хит" в финал

Похоже, за океаном назревает новый звездный роман. На страницах таблоидов США и в социальных сетях жарко обсуждают совместное публичное появление защитника "Майами Хит" Джимми Батлера и певицы и актрисы Селены Гомес. Свидетели встречи звезд утверждают, что Батлер и Гомес вели себя так, словно находились на свидании – сообщает Clutch Points. Напомним, что в этом сезоне Батлер вывел "Майами" в финал НБА и установил личный рекорд.

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В пользу свидания селебрити говорит и тот факт, что перед встречей с Селеной известный американский баскетболист постригся впервые за восемь месяцев.

Напомним, что у Джимми Батлера есть годовалая дочь от отношений с моделью Кейтлин Новак. Также его раньше видели с хип-хоп-исполнительницей Игги Азалией и актрисой сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл, но пара не подтверждала свой роман.

Реклама Селена Гомес / Фото: instagram.com/krahs

У Гомес ранее были длительные отношения с Джастином Бибером и Абелем Тесфайе – более известным, как The Weeknd.

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