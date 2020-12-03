Коронавирусом заразился тренер сборной Украины – сразу вслед за Месси

Главный тренер сборной Украины по баскетболу и клуба "Киев-Баскет" 53-летний латвиец Айнарс Багатскис заразился коронавирусом. Об этом стало известно после прибытия из Словении, где накануне сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022.
Как сообщает страница "Киев-Баскета" в Facebook, положительный результат теста на COVID-19 вместе с Багатскисом получил и тренер клуба по физической подготовке Марис Брузикс.
Таким образом они пропустят выездной матч своего клуба против "Тернополя" в баскетбольном Кубке Украины, который состоится в пятницу.
Отметим, что этот матч для "Киев-Баскета" будет первым после месячной паузы, связанной со вспышкой коронавируса в команде. За последнее время там COVID-19 успела переболеть целая группа игроков – среди них Брюс Месси, Владислав Коренюк, Иво Тамм, Павел Крутоус и Богдан Близнюк.
Читайте также: Украинец пошел на рекордное понижение зарплаты в НБА: подробности контракта Лэня
Добавим, что на днях Айнарс Багатскис стал героем соцсетей. В Любляне тренер сборной Украины по баскетболу отметился невероятным попаданием в кольцо из центра площадки!
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк