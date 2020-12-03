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Коронавирусом заразился тренер сборной Украины – сразу вслед за Месси

3 декабря, 22:13

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник украинской баскетбольной дружины Багатскис сдал положительный тест. Ранее слег его подопечный Брюс Месси

Главный тренер сборной Украины по баскетболу и клуба "Киев-Баскет" 53-летний латвиец Айнарс Багатскис заразился коронавирусом. Об этом стало известно после прибытия из Словении, где накануне сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022.

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Как сообщает страница "Киев-Баскета" в Facebook, положительный результат теста на COVID-19 вместе с Багатскисом получил и тренер клуба по физической подготовке Марис Брузикс.

Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис / Фото: ФБУ

Таким образом они пропустят выездной матч своего клуба против "Тернополя" в баскетбольном Кубке Украины, который состоится в пятницу.

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Отметим, что этот матч для "Киев-Баскета" будет первым после месячной паузы, связанной со вспышкой коронавируса в команде. За последнее время там COVID-19 успела переболеть целая группа игроков – среди них Брюс Месси, Владислав Коренюк, Иво Тамм, Павел Крутоус и Богдан Близнюк.

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Добавим, что на днях Айнарс Багатскис стал героем соцсетей. В Любляне тренер сборной Украины по баскетболу отметился невероятным попаданием в кольцо из центра площадки!

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

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