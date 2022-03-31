Игрока сборной Украины позвали шейхи на Ближний Восток

Вячеслав Кравцов, за плечами которого два сезона в НБА, продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии

Вячеслав Кравцов

Знаменитый украинский баскетболист Вячеслав Кравцов нашел себе новый клуб.

Из-за войны чемпионат Украины был приостановлен. Поэтому Кравцов перешел из Днепра в Оход Медину, сообщает ФБУ.

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Кравцов в этом сезоне за Днепр в 29 играх в среднем набирал 12,9 очка, делал 5,7 подбора, 1,3 передачи и 1,3 блок-шота.

Вячеславу Кравцову 34 года. Он начинал играть в БК Киев, потом выступал за Донецк. В 2012 году перебрался в чемпионат НБА, где отыграл сезон за Детройт. Потом перешел в Финикс.

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Далее играл в Китае, России, Испании, Турции, Японии. А в 2020 году вернулся в Украине, где подписал контракт с Днепром.

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