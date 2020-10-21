Игрок сборной Азербайджана записался добровольцем на войну, а раньше играл в Украине

Баскетболист сборной Азербайджана Амиль Гамзаев записался добровольцем на войну с Арменией в Нагорном Карабахе. Спортсмен подчеркнул, что ждет очереди и в скором времени надеется присоединиться к действующей армии. Отметим, что долгое время Гамзаев выступал в чемпионате Украины за клуб "Кремень". Ранее мы сообщали, что армянские баскетболисты погибли в боях за Нагорный Карабах.

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Амиль Гамзаев/Фото БК "Кремень"

"Удар Армении по Гяндже – это террористический акт. Сейчас нахожусь в Баку на тренировках, родители живут в Гяндже. Наш дом находится недалеко от пострадавшего района. По словам отца, звук удара был слышен из нашего дома. Предлагал родителям временно приехать в Баку, они не приняли предложение. Все родственники живут в Гяндже. Никто из них не боится обстрелов врага и не намерен покидать город", – цитирует Гамзаева Azerisport.

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"Должен отметить, как и другие спортсмены, я зарегистрировался для участия в войне добровольно. Жду очереди. Надеюсь в ближайшее время пополнить ряды нашей армии. Верю, мы освободим наши земли, находящиеся под оккупацией врага, мирным путем или путем войны", – заключил спортсмен.

Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября 2020 года. В Нагорном Карабахе возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами, сообщают об убитых и раненых мирных жителях. Ранее мы писали, как прошла ночь войны за Нагорный Карабах.

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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