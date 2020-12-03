Хотите зарабатывать 117 000 долларов в день? Спросите как у Леброна

Лучший баскетболист современности Леброн Джеймс согласовал новый контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на 85,7 миллионов долларов за два года. Американский спортивный портал ESPN подсчитал, что звезда НБА Джеймс по этому договору с "озерными" будет зарабатывать 82 доллара в минуту.

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Новый контракт 35-летнего "Короля" лиги с "Лейкерс" рассчитан до 2023 года. По этому соглашению четырехкратный чемпион НБА будет зарабатывать 3,57 млн в месяц или 117 397 – в день, или 4891 – в час, или 1,36 – в секунду.

При этом ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс – старший сын Леброна.

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Бронни Джеймс и Леброн Джеймс / Фото: Instagram В тренде Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Напомним, что в прошлом сезоне Леброн стал чемпионом НБА в составе "Лейкерс". После победного поединка против "Майами Хит" Джеймс курил сигару на полу раздевалки и говорил с мамой. А на протяжении чемпионата он набирал 25,3 очка, делал 10,2 передачи и 7,8 подбора в среднем за матч.

Ранее мы сообщали, что за океаном уже 48 игроков с коронавирусом, но НБА собралась стартовать. Лига собирается начать сезон-2020/2021 уже 22 декабря и проверяет состояние здоровья баскетболистов.

Смотрите, как танцует Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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