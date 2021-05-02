"Греки давали сборной СССР деньги за слив финала Евро, но мы проиграли бесплатно": правда 34 года спустя

Шарунас Марчюленис / Фото: Getty Images

Бывший защитник сборной СССР, легендарный литовский баскетболист Шарунас Марчюленис рассказал, как представители сборной Греции в 1987 году перед финалом Евробаскета под Афинами пытались подкупить игроков советской команды. Те не продались, но проиграли.

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"Греки предлагали нам деньги, но никто не принял это предложение. Сам по себе этот жест посеял сомнения в собственных силах. Проблема была в том, что у нас внутри коллектива была слабая коммуникация. Если бы тренер собрал нас всех и спросил наши мысли о случившемся, мы бы разбили греков, я в этом уверен. Вместо этого мы ничего не сделали. Мы остались потерянными и сбитыми с толку. Теперь я могу шутить, что мы сделали свой вклад в развитие греческого баскетбола, причем совершенно бесплатно", – приводит слова Марчюлениса Eurohoops

В финале Евробаскета-1987 сборная СССР проиграла Греции в овертайме со счетом 101:103. Главным тренером советской команды был россиянин Александр Гомельский по прозвищу Папа.

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В составе той сборной СССР-1987 выступали трое украинцев – Александр Волков, Владимир Ткаченко и Валерий Гоборов.

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Смотрите, как сборная СССР проиграла Греции Евробаскет-1987