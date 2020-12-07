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Готовился к сезону в стриптиз-клубе: игрок разбрасывал деньги с рэпером вместо тренировки

7 декабря, 14:53

Елена Павлова Елена Павлова

Звезда НБА Джеймс Харден сейчас не может присоединиться к команде

Звездный защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден накануне первой тренировки команды в новом сезоне провел ночь в стриптиз-клубе. Об этом сообщил журналист Nets Republic Алек Стурм, выложив в подтверждение видео. Многие уже осудили Хардена за такие похождения в пандемию. Ранее игрок НБА потерял семь членов семьи из-за коронавируса.

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Джеймс Харден

Джеймс Харден / Фото: Reuters

Отмечается, что ночное заведение находится в Лас-Вегасе. Туда Хардена по прозвищу "Борода" пригласил рэпер Lil Baby, который с размахом отмечал в клубе день рождения. Вместе со своими друзьями он в прямом смысле слова разбрасывал деньги.

"Харден должен был принять участие в воскресной тренировке, но игрока на занятии не было, — написал Стурм. – Главный тренер Стивен Сайлас сообщил, что Харден сейчас не может тренироваться с командой из-за правил НБА касаемо коронавируса".

Ранее мы сообщали, что за океаном уже 48 игроков с коронавирусом, но НБА собралась стартовать. Лига собирается начать сезон-2020/2021 уже 22 декабря и проверяет состояние здоровья баскетболистов.

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НБА баскетболист Хьюстон Рокетс Джеймс Харден стрип-клуб
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