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Год без Коби Брайанта: как сейчас выглядит место падения вертолета

26 января, 13:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

О месте трагедии напоминает огромная воронка в земле и цветы от фанатов

Сегодня годовщина ужасной трагедии, унесшей жизнь легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ровно год назад вертолет с экс-игроком НБА из-за плохой видимости сбился с курса и врезался в холм возле пригорода Лос-Анджелеса. Вместе с Коби погибла его дочь Джанна, а также еще семь человек.

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Спустя год фанат баскетболиста отправлялся на злополучный холм, чтобы посмотреть, как выглядит место, забравшее жизнь его кумира.

Парень поднялся к месту крушения вертолета. По его словам, власти тщательно почистили место крушения, так как оно было загрязнено обломками и авиационным топливом.

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Впрочем, вокруг кратера, образовавшегося в результате падения вертолета, до сих пор виднеются обгоревшие деревья.

В кратере блогер нашел мелкие обломки от вертолета. К слову, он специально снял себя в центре воронки, чтобы показать, насколько она большая. Там же он оставил букет из девяти цветов, в память о девяти погибших.

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Затем он перешел в другое место, где была обнаружена большая часть обломков и тела погибших. Здесь также пришлось удалить большое количество земли, загрязненной авиатопливом.

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Также он показал, где было найдено тело Коби, а его дочь Джанну нашли в овраге неподалеку.

На месте трагедии он встретил еще одного болельщика Брайанта, пришедшего почтить память легенды. Он принес на место крушения букет в желто-фиолетовых цветах "Лос-Анджелес Лейкерс" – клуба, где всю свою карьеру провел баскетболист.

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катастрофа баскетболист Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

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