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Главный тренер Прометея о триумфе над россиянами: "Это величайшая победа для Украины"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 сентября, 10:29
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Чемпион Украины из поселка Слобожанское сумел пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. О значении этой победы рассказал главный тренер украинской команды
БК Прометей завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов
БК Прометей завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов / Фото: официальный сайт БК "Прометей"

Вчера БК Прометей из Слобожанского в валидольном поединке за выход в групповой раунд баскетбольной Лиги чемпионов одолел российскую Парму со счетом 67:65.

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Сразу после матча, главный тренер украинской команды Ронен Гинзбург прокомментировал историческую победу своих подопечных.

"В первой четверти у нас все великолепно складывалось, но потом команда немного просела и устала. Пришлось проявлять характер и я очень рад, что мы одержали эту величайшую победу. Она важна для всех – фанатов, команды, Украины, президента клуба.

Мы на этом не останавливаемся, мы вышли в группу Лиги чемпионов, нам нужно развиваться и нужно расти. Будем над этим работать", — сказал Гинзбург пресс-службе Прометея.

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Отметим, что украинский Прометей на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский Левски (96:56) и чешскую Опаву (100:78).

Свой первый поединок в баскетбольной Лиге чемпионов Прометей сыграет 5 октября с Тенерифе.

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Расписание матчей Прометея в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.

1-й тур, 5 октября
Прометей – Леново Тенерифе (Испания)

2-й тур, 13 октября
Прометей – Ризен Людвигсберг (Германия)

3-й тур, 27 октября
Динамо Сассари (Италия) – Прометей

4-й тур, 10 ноября
Тенерифе (Испания) – Прометей

5-й тур, 8 декабря
Прометей – Динамо Сассари (Италия)

6-й тур, 21 декабря
Ризен Людвигсберг (Германия) – Прометей

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