Главный тренер Прометея о триумфе над россиянами: "Это величайшая победа для Украины"

Вчера БК Прометей из Слобожанского в валидольном поединке за выход в групповой раунд баскетбольной Лиги чемпионов одолел российскую Парму со счетом 67:65.
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Сразу после матча, главный тренер украинской команды Ронен Гинзбург прокомментировал историческую победу своих подопечных.
"В первой четверти у нас все великолепно складывалось, но потом команда немного просела и устала. Пришлось проявлять характер и я очень рад, что мы одержали эту величайшую победу. Она важна для всех – фанатов, команды, Украины, президента клуба.
Мы на этом не останавливаемся, мы вышли в группу Лиги чемпионов, нам нужно развиваться и нужно расти. Будем над этим работать", — сказал Гинзбург пресс-службе Прометея.
Отметим, что украинский Прометей на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский Левски (96:56) и чешскую Опаву (100:78).
Свой первый поединок в баскетбольной Лиге чемпионов Прометей сыграет 5 октября с Тенерифе.
Расписание матчей Прометея в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.
1-й тур, 5 октября
Прометей – Леново Тенерифе (Испания)
2-й тур, 13 октября
Прометей – Ризен Людвигсберг (Германия)
3-й тур, 27 октября
Динамо Сассари (Италия) – Прометей
4-й тур, 10 ноября
Тенерифе (Испания) – Прометей
5-й тур, 8 декабря
Прометей – Динамо Сассари (Италия)
6-й тур, 21 декабря
Ризен Людвигсберг (Германия) – Прометей