Где смотреть решающие матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет

Наша женская команда проведет в Португалии две игры за три дня

В ближайшие дни завершится отборочная кампания женского чемпионата Европы-2021 по баскетболу. Сборная Украины сыграет в "пузыре" в Португалии две встречи, после которых и определится судьба всех путевок в финальную часть турнира. В ноябре сборная Украины добыла яркую победу в отборе на Евро.

Что нужно для успеха

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4 и 6 февраля "сине-желтые" сразятся с командами Португалии и Финляндии. Чтобы преодолеть квалификацию, нашим девчатам нужно дважды выигрывать, что, впрочем, они уже и делали с этими соперниками. Однако даже тогда украинки займут лишь второе место в группе. Поскольку в решающую стадию пройдут только 5 из 9 команд, занявших вторые позиции в отборе, нужно иметь солидную разницу заброшенных и пропущенных мячей. Так что очень желательно добывать победы с убедительным счетом.

Кто и когда играет

Приятной новостью является прибытие в лагерь команды одной из лучших баскетболисток Европы – Алины Ягуповой, которая отлично выступает в Евролиге за турецкий клуб.

Реклама Алина Ягупова в атаке / Фото: ФИБА

Оба поединка на украинском телевидении покажет канал Xsport. Сегодня прямая трансляция начнется в 19:55, в субботу – в 16:55.

Состав сборной Украины на матчи в Матозиньюше:

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Защитники: Вита Горобец, Ольга Дубровина (обе — "Прометей"), Елизавета Митина ("Интерхим"), Ольга Сивакова ("Чайка-ДЮСШ-Бердянск"), Виктория Шматова ("Ровно-ОШВСМ").

Форварды: Алина Ягупова, Людмила Науменко (обе — "Чукурова", Турция), Ольга Яцковец ("Винтертур", Швейцария), Вероника Любинец, Ульяна Дацко. Оксана Молова (все — "Прометей"), Кристина Филевич ("Киев-Баскет").

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Центровая: Мириам Уро-Ниле ("Киев-Баскет").

Тем временем, мужская сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022, вырвав победу у Австрии.

Вспомним, как украинки обыгрывали команду Португалии в Харькове:

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