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Финал Кубка Украины вновь перенесли: из красной зоны – в красную

2 апреля, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболисты разыграют трофей в столице в воскресенье в 17:00

Сложная ситуация с коронавирусом в стране продолжает вносить коррективы в график спортивных соревнований. Сегодня Федерации баскетбола Украины пришлось изменить свое же вчерашнее решение о том, что финал Кубка Украины пройдет со зрителями. Кстати, встретятся в нем киевский Будивельник и Черкасские мавпы.

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Дело в том, что решающий матч хотели провести в Запорожье, но в пятницу днем местные власти приняли решение об усилении с 3 апреля карантина и отказе от болельщиках на трибунах. Изначально же в Дворец спорта "Юность" планировалось допустить около 1000 фанатов баскетбола. ФБУ оперативно отреагировала подтверждением, что зрителей на арене в Запорожье не будет.

А чуть позже ресурс basket_ukraine сообщил, что уже принято решение организовать финал в Киеве. Видимо, так проще для всех участников.

Матч между Черкасскими мавпами и Будивельником запланирован на 17:00 воскресенья, 4 апреля.

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Тем временем, стало известно, что сборная Украины в четвертой корзине перед жеребьевкой Евробаскета-2022.

Смотрите, как тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забросил мяч с центра поля:

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

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Киев Запорожье финал перенос Будивельник Черкасские Мавпы Кубок Украины по баскетболу
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