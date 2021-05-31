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Фанат бросил бутылкой в звезду НБА. Отомстил игроку за нападение на лепрекона

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 10:14
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Разыгрывающий клуба НБА Бруклин Нетс Кайри Ирвинг потоптался по символу Бостон Селтикс, а болельщик за это едва не проломил ему голову
Кайри Ирвинг в матче с Бостон Селтикс
Кайри Ирвинг в матче с Бостон Селтикс / Фото: Reuters

Очень жарким и богатым на события получился четвертый матч первого раунда плей-офф НБА между Бостоном и Бруклином (126:141). И оба скандальных инцидента связаны с бывшим баскетболистом Селтикс Кайри Ирвингом, который уже выступает за Нетс. Ранее звезд НБА оплевали и забросали попкорном.

После матча, который завершился победой Бруклина, болельщик Бостона бросил бутылкой в разыгрывающего гостей Ирвинга, когда тот уходил в раздевалку. К счастью для игрока, бросок фаната был неточный, и бутылка пролетела мимо головы Кайри. Но была близка. Инцидент возмутил игроков Бруклина, которые сразу попытались вычислить виновника.

Как сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, личность болельщика была установлена. Мужчина уже арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене Ти Ди Гарден в Бостоне. Судя по кадрам, попавшим в сеть, горе-снайпером оказался мужчина в майке с номером чемпиона НБА-2008 в составе Селтикс Кевина Гарнетта.

Напомним, что перед переездом серии в Бостон Ирвинг, выступавший за Селтикс с 2017-го по 2019 год, сказал неприятные вещи: "Надеюсь, все сведется непосредственно к баскетболу, обойдется без агрессии, скрытого расизма и оскорбительных выкриков. Попадал ли я в такие ситуации раньше? Я не единственный, кто может рассказать о подобном".

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А уже на арене Кайри демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки, изображенному на эмблеме клуба из Бостона в центре площадки.

И теперь становится понятно, что могло так разозлить болельщика. К тому же Нетс повели в серии со счетом 3:1.

Ранее мы сообщали, что баскетболист заплатит штраф более миллиона за посещение стриптизерш.

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