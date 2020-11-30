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Единственный канадский клуб НБА подтвердил переход украинца: "Добро пожаловать на Север"

30 ноября, 09:53

Елена Павлова Елена Павлова

Алексей Лэнь теперь официально стал "динозавром"

Украинский центровой Алексей Лэнь официально стал игроком единственного канадского клуба НБА – "Торонто Рэпторс". Финансовые условия сделки "Динозавров" с украинским свободным агентом не разглашаются. Однако Лэнь пошел на рекордное понижение зарплаты – разузнал ESPN. Теперь он будет получать 2,3 млн долларов вместо 4,2 миллиона.

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Контракт Алексея с "Торонто" рассчитан на один год. И в ночь на понедельник "Рэпторс", которые были чемпионами НБА 2019 года, официально поприветствовали центрового в своем составе. "Добро пожаловать на Север", – писали в соцсетях болельщики команды.

Напомним, что прошлый сезон Лэнь начинал в "Атланте", но по ходу чемпионата был обменян в "Сакраменто". За год он сыграл 55 матчей, набирал 8 очков и делал 5,8 подбора в среднем за игру. За семь сезонов в НБА Алексей в среднем набирал 8 очков и делал 6,3 подбора.

Ранее мы писали, что самый дорогой украинский баскетболист завел в США роман с сексуальным шеф-поваром.

А в июле Лэнь пережил коронавирус и заточение в гостиничном номере.

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Смотрите, как Лэнь играл в прошлом сезоне против "Торонто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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презентация НБА Алексей Лэнь Торонто Рэпторс
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