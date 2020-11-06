Цифра дня: 50% игроков украинской Суперлиги переболели COVID-19

Смотрите, как пандемия отразилась на клубах

Количество зараженных коронавирусом в украинской Суперлиги стремительно растет. Каждую неделю за два дня до начала первой игры все баскетболисты, тренеры и персонал команд проходят ПЦР-тесты на COVID-19. И только при условии получения отрицательного результата участвуют в матчах Суперлиги. Однако вирус продолжает атаковать клубы. Напомним, что коронавирус скосил весь состав киевского "Будивельника".

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"Будивельник" / Фото: БК "Будивельник"

На данном этапе сезона уже 50% игроков команд элитного дивизиона переболели коронавирус. Смотрите, как пандемия отразилась на клубах Суперлиги.

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"Будивельник" – 12 игроков переболели (100% состава команды) "Николаев" – 9 игроков (75%) "Харьковские Соколы" – 7 игроков (70%) "Днепр" – 10 игроков (60%) "Прометей" – 10 игроков (55%) "Черкасские Мавпы" – 11 игроков (50%) "Химик" – 5 игроков (42%) "Запорожье" – 4 игрока (30%) "Одесса" – 3 игрока (25% команды) "Тернополь" – 1 игрок (7%) "Киев-Баскет" – не болели

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Напомним, что игрок "Днепра" Вячеслав Бобров стал первым спортсмен Украины, который заразился коронавирусом. Правда, на тот момент форвард выступал за испанскую "Фуэнлабраду". Сам Бобров предполагал, что заразился, когда летел домой из Испании.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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