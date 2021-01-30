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Чемпионка мира по баскетболу удалила грудь. Зачем она это сделала?

30 января, 11:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лейшиа Кларендон идентифицирует себя как транссексуала

Защитник команды женской НБА "Нью-Йорк Либерти" Лейшиа Кларендон перенесла операцию по удалению груди. Девушка идентифицирует себя как транссексуала.

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"Обычно не боюсь делиться новостями публично, но количество ненависти, мифов и невежества заставило меня задуматься, прежде чем поделиться этой радостью. Мне сделали операцию. Чувствую свободу и эйфорию в теле и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали и никто не может нас стереть", – написала баскетболистка на своей странице в Twitter.

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Лейшиа Кларендон выбрана на драфте WNBA 2013 года в первом раунде под общим девятым номером клубом "Индиана Фивер". В 2018 году она стала чемпионом мира в составе сборной США.

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Источник: Championat.ru

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