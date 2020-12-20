Центровой НБА подпишет самый крупный контракт в истории – счет на сотни миллионов

Француз Руди Гобер в США за пять лет получит 205 "лимонов"

Центровой "Юты Джаз" Руди Гобер договорился о новом контракте со своим клубом НБА. 28-летний француз за ближайшие пять лет получил 205 миллионов долларов – 41 "лимон" за сезон. Это соглашение станет самым крупным в истории лиги для баскетболиста на позиции центрового.

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Об этом сообщил американский медиагигант ESPN.

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При этом в целом контракт Гобера является третьим по сумме в НБА. Буквально на днях игрок сборной Греции Яннис Адетокумбо достиг договоренности с "Милуоки Бакс" на пять лет и 228,3 миллиона. А в 2017 году Рассел Уэстбрук подписался с "Оклахомой" на 206,8 млн.

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При желании Руди мог бы выбить и больше от своего нынешнего клуба, но решил не торговаться, чтобы "Юта" могла усилить свои ряды. По предыдущему контракту Гобер получил от "джазменов" 102 миллиона за четыре года. Француза дважды называли лучшим игроком лиги по действиям в защите.

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Ранее звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился.

Вспомним, как Гобер рассказывал о заражении коронавирусом и необходимости мыть руки:

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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